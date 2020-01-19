Лавров отметил, что различия в подходах по Ливии велики

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Различия в подходах по разрешению ситуации в Различия в подходах по разрешению ситуации в Ливии велики, но итоги берлинской конференции будут помогать урегулированию, заявил в воскресенье и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров

"Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что пока завязать устойчивый серьезный диалог между ними не получается - слишком велики различия в подходах. Но, тем не менее, рекомендации, которые содержатся в итоговом документе берлинской конференции, пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом для того, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров",- сказал Лавров.

Берлинская конференция состоялась в воскресенье после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и является их логическим продолжением. Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН указали, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.