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Генсек ООН назвал условие для создания механизма наблюдения в Ливии
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РИА Новости

Генсек ООН назвал условие для создания механизма наблюдения в Ливии

22:26 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Механизм наблюдения по соблюдению перемирия в Ливии может быть создан только при согласии сторон конфликта, заявил генсек ООН Антонио Гуттереш.
"Когда будет установлено перемирие, нужно будет установить механизм наблюдения. Механизм наблюдения может быть установлен разными способами, он, конечно, потребует обсуждения между сторонами конфликта, он должен быть принят сторонами конфликта. И также он потребует решения от совбеза ООН, в конце концов, будут вовлечены несколько международных организаций", - сказал Гуттереш на пресс-конференции.
Берлинская конференция прошла в воскресенье после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Премьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 22:00
Хафтар и Саррадж на конференции напрямую не общались, сообщила Меркель
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Конференция по Ливии в БерлинеАнтониу ГуттерешООНВ мире
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