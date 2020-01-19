Генсек ООН назвал условие для создания механизма наблюдения в Ливии

БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Механизм наблюдения по соблюдению перемирия в Ливии может быть создан только при согласии сторон конфликта, заявил генсек ООН Механизм наблюдения по соблюдению перемирия в Ливии может быть создан только при согласии сторон конфликта, заявил генсек ООН Антонио Гуттереш

"Когда будет установлено перемирие, нужно будет установить механизм наблюдения. Механизм наблюдения может быть установлен разными способами, он, конечно, потребует обсуждения между сторонами конфликта, он должен быть принят сторонами конфликта. И также он потребует решения от совбеза ООН, в конце концов, будут вовлечены несколько международных организаций", - сказал Гуттереш на пресс-конференции.

Берлинская конференция прошла в воскресенье после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.