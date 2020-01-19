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Лавров рассказал о задачах военкомитета по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

Лавров рассказал о задачах военкомитета по урегулированию в Ливии

22:24 19.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Создаваемый военный комитет по урегулированию ливийского конфликта будет при содействии ООН добиваться устойчивого перемирия в Ливии, сказал и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве: они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия... Создаваемый военный комитет из пяти представителей от Сарраджа и Хафтара, соответственно, будет под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым", - сказал Лавров журналистам.
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Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул. Как отметил ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеСергей ЛавровМИД РФЛивияООНБерлин (город)В мире
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