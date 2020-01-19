Россия настояла на приглашении Сарраджа и Хафтара на встречу в Берлине

"Россия участвовала в подготовке с самого начала, мы приняли участие во всех пяти подготовительных раундах. Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имею в виду главу Правительства национального согласия (Файеза) Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (Халифу) Хафтара", - сказал Лавров журналистам.