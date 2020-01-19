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Россия настояла на приглашении Сарраджа и Хафтара на встречу в Берлине
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РИА Новости

Россия настояла на приглашении Сарраджа и Хафтара на встречу в Берлине

22:19 19.01.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Россия настояла на том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррдаж присутствовали на конференции по Ливии в Берлине, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Россия участвовала в подготовке с самого начала, мы приняли участие во всех пяти подготовительных раундах. Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имею в виду главу Правительства национального согласия (Файеза) Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (Халифу) Хафтара", - сказал Лавров журналистам.
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Конференция по Ливии в БерлинеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровЛивияРоссияБерлин (город)В мире
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