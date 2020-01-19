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Маас: итоги конференции по Ливии будут обсуждаться в том числе в ООН
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РИА Новости

Маас: итоги конференции по Ливии будут обсуждаться в том числе в ООН

22:18 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Итоги берлинской конференции и дальнейшие шаги по Ливии будут обсуждаться в соответствующих многосторонних форматах, в том числе в ООН и на уровне ЕС, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Итоги и другие вопросы будут предоставлены нами как соорганизаторами и принимающей стороной здесь, в Берлине, а затем все международные партнеры, которые были здесь, проведут (обсуждение) результатов. И другие шаги, которые следует принять, будут обсуждены в соответствующих форматах, не только в ООН, но и завтра, когда пройдет встреча совета глав МИД Евросоюза", - сказал он.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Премьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 22:00
Хафтар и Саррадж на конференции напрямую не общались, сообщила Меркель
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Конференция по Ливии в БерлинеХайко МаасЛивияООНВ мире
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