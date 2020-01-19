Маас: итоги конференции по Ливии будут обсуждаться в том числе в ООН

БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Итоги берлинской конференции и дальнейшие шаги по Ливии будут обсуждаться в соответствующих многосторонних форматах, в том числе в ООН и на уровне ЕС, сказал глава МИД ФРГ Итоги берлинской конференции и дальнейшие шаги по Ливии будут обсуждаться в соответствующих многосторонних форматах, в том числе в ООН и на уровне ЕС, сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Итоги и другие вопросы будут предоставлены нами как соорганизаторами и принимающей стороной здесь, в Берлине, а затем все международные партнеры, которые были здесь, проведут (обсуждение) результатов. И другие шаги, которые следует принять, будут обсуждены в соответствующих форматах, не только в ООН, но и завтра, когда пройдет встреча совета глав МИД Евросоюза", - сказал он.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.