Лавров прокомментировал итоговый документ берлинской встречи по Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит пункт о том, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть раздел о политическом процессе, о том, как решать экономические проблемы Ливии, с учетом того, что все ливийские стороны - конфессиональные, военные, политические группы должны иметь доступ к природным богатствам", - сказал Лавров журналистам.
"Есть раздел и о решении гуманитарных проблем с соблюдением прав человека, и раздел, который говорит о поддержке этих процессов по всем этим направлениям и под эгидой ООН", - добавил он.