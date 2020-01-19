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Лавров прокомментировал итоговый документ берлинской встречи по Ливии
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РИА Новости

Лавров прокомментировал итоговый документ берлинской встречи по Ливии

22:14 19.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Итоговый документ берлинской конференции по Ливии содержит пункт о том, что все этнические и политические группы должны иметь доступ к природным богатствам страны, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть раздел о политическом процессе, о том, как решать экономические проблемы Ливии, с учетом того, что все ливийские стороны - конфессиональные, военные, политические группы должны иметь доступ к природным богатствам", - сказал Лавров журналистам.
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"Есть раздел и о решении гуманитарных проблем с соблюдением прав человека, и раздел, который говорит о поддержке этих процессов по всем этим направлениям и под эгидой ООН", - добавил он.
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Конференция по Ливии в БерлинеСергей ЛавровМИД РФЛивияООНБерлин (город)В мире
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