Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции в Берлине договорились не оказывать поддержки сторонам конфликта в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Участники сегодняшней конференции обязались не оказывать никакой поддержки в дальнейшем сторонам конфликта. Имеется в виду военная помощь и поставки оружия, чтобы оружейное эмбарго соблюдалось" - сказала она на итоговой пресс-конференции.
Она также подчеркнула, что перемирие должно сохраняться.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.