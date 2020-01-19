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Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
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РИА Новости

Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта

22:07 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции в Берлине договорились не оказывать поддержки сторонам конфликта в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Участники сегодняшней конференции обязались не оказывать никакой поддержки в дальнейшем сторонам конфликта. Имеется в виду военная помощь и поставки оружия, чтобы оружейное эмбарго соблюдалось" - сказала она на итоговой пресс-конференции.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 21:57
Меркель: участники конференции едины в соблюдении оружейного эмбарго
Она также подчеркнула, что перемирие должно сохраняться.
Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
Вчера, 21:49
Итоговый документ по Ливии должен одобрить СБ ООН, заявила Меркель
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Конференция по Ливии в БерлинеХалифа ХафтарАнгела МеркельЛивияООНБерлин (город)В мире
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