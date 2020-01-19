Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта

"Участники сегодняшней конференции обязались не оказывать никакой поддержки в дальнейшем сторонам конфликта. Имеется в виду военная помощь и поставки оружия, чтобы оружейное эмбарго соблюдалось" - сказала она на итоговой пресс-конференции.

Она также подчеркнула, что перемирие должно сохраняться.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Конференция проходила в ведомстве федерального канцлера в центре немецкой столицы.