Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Всю следующую неделю в Москве и области продержится по-весеннему теплая погода, сообщил телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик ожидает облачную погоду в понедельник, 20 января. По его словам, температура превысит норму на десять градусов, а столбик термометра поднимется до плюс трех градусов.

Во вторник воздух в Москве прогреется до пяти градусов тепла.

"Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом", — рассказал Тишковец.

По словам специалиста, вполне возможно обновление температурного рекорда 1898 года, когда метеорологи зафиксировали в столице плюс 3,8 градуса.

В среду в Москву придет похолодание, снег и даже метели, предупредил синоптик. В пятницу ожидаются морозы до десяти градусов, появится снежный покров высотой до четырех сантиметров. Но похолодание продержится недолго.