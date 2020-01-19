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Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам "небывалую" погоду

22:02 19.01.2020 (обновлено: 09:14 20.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Всю следующую неделю в Москве и области продержится по-весеннему теплая погода, сообщил телеканалу "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик ожидает облачную погоду в понедельник, 20 января. По его словам, температура превысит норму на десять градусов, а столбик термометра поднимется до плюс трех градусов.
Во вторник воздух в Москве прогреется до пяти градусов тепла.

"Во вторник пройдет атмосферный фронт, сопровождаемый обложными осадками в смешанной фазе, усилением ветра и небывалым для этого дня теплом", — рассказал Тишковец.

По словам специалиста, вполне возможно обновление температурного рекорда 1898 года, когда метеорологи зафиксировали в столице плюс 3,8 градуса.
В среду в Москву придет похолодание, снег и даже метели, предупредил синоптик. В пятницу ожидаются морозы до десяти градусов, появится снежный покров высотой до четырех сантиметров. Но похолодание продержится недолго.
"Уже к следующим выходным вновь ожидается околонулевая температура, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе", — заключил Тишковец.
Люди во время снегопада в Москве
18 января, 14:49
Синоптики пообещали метель в Москве
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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