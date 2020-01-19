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Хафтар и Саррадж на конференции напрямую не общались, сообщила Меркель
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РИА Новости

Хафтар и Саррадж на конференции напрямую не общались, сообщила Меркель

22:00 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Премьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине вели переговоры с командующим Ливийской национальной армией, маршалом Халифой Хафтаром и главой Правительства национального согласия Фаейзом Сарраджем по отдельности, стороны напрямую не общались, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы говорили с ними по отдельности, потому что разногласия между двумя сторонами таковы, что не позволяют им говорить друг с другом. Они не участвовали в конференции, но они находились там, но не в одной комнате", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам.
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Файез ас-СарраджХалифа ХафтарАнгела МеркельГерманияЛивияБерлин (город)В мире
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