Меркель: участники конференции едины в соблюдении оружейного эмбарго

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Страны-участницы международной конференции по Ливии выразили единую позицию в том, чтобы оружейное эмбарго в отношении североафриканской страны соблюдалось, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам. Это касается военной помощи, помощи в виде оружия. Таким образом, будет соблюдаться оружейное эмбарго и перемирие", - сказала она.
"В этом ключе мы сможем двигаться дальше", - отметила Меркель.
Международная конференция по Ливии завершилась в воскресенье вечером в Берлине, В ней приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.