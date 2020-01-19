Меркель: участники конференции едины в соблюдении оружейного эмбарго

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Страны-участницы международной конференции по Ливии выразили единую позицию в том, чтобы оружейное эмбарго в отношении североафриканской страны соблюдалось, заявила канцлер ФРГ Страны-участницы международной конференции по Ливии выразили единую позицию в том, чтобы оружейное эмбарго в отношении североафриканской страны соблюдалось, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам. Это касается военной помощи, помощи в виде оружия. Таким образом, будет соблюдаться оружейное эмбарго и перемирие", - сказала она.

"В этом ключе мы сможем двигаться дальше", - отметила Меркель.

Международная конференция по Ливии завершилась в воскресенье вечером в Берлине, В ней приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.