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В Тюмени ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой
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РИА Новости

В Тюмени ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой

21:53 19.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Открытое горение в здании склада с макулатурой в Тюмени удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании склада с макулатурой размером 300 на 48 метров и высотой 12 метров на улице Воронинские горки. Позднее МЧС объявило о локализации пожара на площади 1000 квадратных метров.
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"В 23.25 (по местному времени, 21.25 мск) объявлено о ликвидации открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФТюменьРоссияПроисшествия
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