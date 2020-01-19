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Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии
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РИА Новости

Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии

22:11 19.01.2020 (обновлено: 22:12 19.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии, заявил генсек организации Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции.
"Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние", - заявил Гутерреш.
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Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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Конференция по Ливии в БерлинеАнтониу ГутеррешЛивияООНВ мире
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