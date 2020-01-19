Генсек ООН выразил обеспокоенность закрытием нефтяных портов в Ливии

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии, заявил генсек организации ООН обеспокоена закрытием нефтяных месторождений в Ливии, заявил генсек организации Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции.

"Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность. И конечно, мы считаем, что частью более всеобъемлющего решения должна быть эффективная реформа национальной нефтяной компании, установлена прозрачность, и мы надеемся, что будет возможно восстановить обычное состояние", - заявил Гутерреш.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.