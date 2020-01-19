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Меркель верит, что конференция по Ливии оказала поддержку усилиям ООН
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РИА Новости

Меркель верит, что конференция по Ливии оказала поддержку усилиям ООН

21:48 19.01.2020 (обновлено: 21:49 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
 Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас прошли очень интенсивные консультации здесь, в Берлине. И нам удалось сделать вклад, придать новый импульс политическому процессу в Ливии, чтобы принести мир в страну и ливийскому народу. Я верю, что конференция в Берлине оказала поддержку мирному процессу под эгидой ООН", - сказала Меркель на итоговой пресс-конференции.
Госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 21:31
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Берлин (город)Конференция по Ливии в БерлинеАнгела МеркельЛивияООНВ мире
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