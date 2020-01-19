Меркель верит, что конференция по Ливии оказала поддержку усилиям ООН

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас прошли очень интенсивные консультации здесь, в Берлине. И нам удалось сделать вклад, придать новый импульс политическому процессу в Ливии, чтобы принести мир в страну и ливийскому народу. Я верю, что конференция в Берлине оказала поддержку мирному процессу под эгидой ООН", - сказала Меркель на итоговой пресс-конференции.