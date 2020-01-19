Итоговый документ по Ливии должен одобрить СБ ООН, заявила Меркель

БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Согласованный в Берлине документ по Ливии будет одобрен Советом безопасности ООН и станет частью политического урегулирования, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Документы, которые мы приняли сегодня, должны будут быть одобрены Советом безопасности ООН", - сказала она, добавив, что документы также станут частью политического урегулирования ливийского кризиса.
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.