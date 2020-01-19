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Итоговый документ по Ливии должен одобрить СБ ООН, заявила Меркель
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РИА Новости

Итоговый документ по Ливии должен одобрить СБ ООН, заявила Меркель

21:49 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
 Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Международной конференции по Ливии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 19 янв – РИА Новости. Согласованный в Берлине документ по Ливии будет одобрен Советом безопасности ООН и станет частью политического урегулирования, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Документы, которые мы приняли сегодня, должны будут быть одобрены Советом безопасности ООН", - сказала она, добавив, что документы также станут частью политического урегулирования ливийского кризиса.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
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Ливийцы сами должны решать свою судьбу, заявил Помпео
Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
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Конференция по Ливии в БерлинеСовет Безопасности ООНАнгела МеркельЛивияБерлин (город)В мире
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