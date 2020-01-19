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СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в таверне в Афинах
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РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в таверне в Афинах

21:42 19.01.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник полиции возле места взрыва в Афинах, Греция. 12 октября 2016
Сотрудник полиции возле места взрыва в Афинах, Греция. 12 октября 2016
© AP Photo / Petros Giannakouris
АФИНЫ, 19 янв – РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям известной таверны в районе Вари в столичном регионе Аттика, убиты двое мужчин, женщина с ранениями госпитализирована, сообщает издание "Нафтемпорики".
ЧП произошло вечером в воскресенье в таверне "Воскопула" ("Пастушка") на юге Афин.
Жертвы нападения ужинали с семьями, когда неожиданно в таверну ворвались четыре человека и открыли стрельбу по ним, сообщает издание со ссылкой на полицейские источники.
Один убитый является словенцем, другой – черногорцем. Полиция считает, что речь идет о "мафиозном сведении счетов". Женщина получила ранения в ноги.
Сразу после стрельбы нападавшие скрылись, полиция начала их розыск, пишет издание.
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ГрецияАфиныПроисшествияВ мире
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