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В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
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РИА Новости

В Китае в результате землетрясения пострадали три человека

21:42 19.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что подземный толчок был зафиксирован в 21.27 (16.27 мск) по местному времени в округе Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Агентство отмечает, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали восемь афтершоков. В основном люди пострадали в эпицентре, на месте медики оказали помощь нуждающимся, в том числе двум детям. Один из получивших ранения находится в критическом состоянии.
Сейчас спасатели проводят эвакуацию из района землетрясения. Движение девяти пассажирских поездов в этой местности было приостановлено.
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