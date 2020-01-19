В Китае в результате землетрясения пострадали три человека

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая , передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что подземный толчок был зафиксирован в 21.27 (16.27 мск) по местному времени в округе Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Агентство отмечает, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали восемь афтершоков. В основном люди пострадали в эпицентре, на месте медики оказали помощь нуждающимся, в том числе двум детям. Один из получивших ранения находится в критическом состоянии.