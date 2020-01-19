Трамп на фоне импичмента заявил, что республиканцы сильны как никогда

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп на фоне процесса по импичменту заявил, что республиканцы сильны как никогда.

"Я никогда не видел Республиканскую партию такой сильной и единой, как сейчас. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.

I have never seen the Republican Party as Strong and as Unified as it is right now. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2020 г.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.