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Трамп на фоне импичмента заявил, что республиканцы сильны как никогда
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РИА Новости

Трамп на фоне импичмента заявил, что республиканцы сильны как никогда

21:36 19.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне процесса по импичменту заявил, что республиканцы сильны как никогда.
"Я никогда не видел Республиканскую партию такой сильной и единой, как сейчас. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.
На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:03
Источник: юристы Трампа назвали его импичмент вмешательством в выборы
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