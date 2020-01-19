Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T21:33+0300
https://ria.ru/20200119/1563609666.html
В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек

21:33 19.01.2020
554
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Подмосковье, один человек погиб, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"Около 19:00 сегодня на 146 километре трассы М-1 "Беларусь", по предварительной информации, водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в сторону области, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП водитель легковушки, 1987 года рождения получил травмы различной степени тяжести, а его пассажирка, 1988 года рождения скончалась. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Сотрудник ДПС
Вчера, 15:53
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
110320
Обсудить 0
МВД РФМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет ATR 72 авикомпании ЮТэйр
В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера
Сотрудник полиции возле места взрыва в Афинах, Греция. 12 октября 2016
СМИ сообщили о двух погибших при стрельбе в таверне в Афинах
Лобовое столкновение маршрутного такси, находящегося на остановке ПМК и легкового автомобиля в городском округе Сергиев-Посад. 19 января 2020
В Подмосковье один человек погиб, четыре пострадали в ДТП с маршруткой
ДТП с участием поезда в городском округе Воскресенск, 67-й км Московской ж/д, в районе д. Фаустово. 20 января 2020
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом
Скорая помощь
В Алтайском крае эвакуировали 40 иностранцев с заснеженной трассы
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing, считают в Канаде
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Сотрудник ДПС
Сотрудника ГИБДД подозревают в провоцировании ДТП под Петербургом
ЧП с самолетом в Новосибирске
Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье упал параплан, пилота госпитализировали
Эскиз космического корабля Crew Dragon
SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Полицейская машина в США
СМИ: на Гавайях двух полицейских убили при стрельбе
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02Спасатель посчитал трагедию в пермском отеле результатом халатности
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
11:32В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
11:27На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
11:27ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю
Лента новостейМолния