В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Подмосковье, один человек погиб, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"Около 19:00 сегодня на 146 километре трассы М-1 "Беларусь", по предварительной информации, водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в сторону области, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП водитель легковушки, 1987 года рождения получил травмы различной степени тяжести, а его пассажирка, 1988 года рождения скончалась. По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.