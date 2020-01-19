В Подмосковье в ДТП с грузовиком погиб человек

"Около 19:00 сегодня на 146 километре трассы М-1 "Беларусь", по предварительной информации, водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в сторону области, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.