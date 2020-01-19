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Президент Ливана проведет в понедельник совещание по безопасности
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РИА Новости

Президент Ливана проведет в понедельник совещание по безопасности

21:02 19.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун возглавит в понедельник совещание по безопасности, созванное в связи с эскалацией напряженности и столкновениями в центре Бейрута, сообщает пресс-служба президента.
"В связи с последними событиям президент Мишель Аун в понедельник возглавит собрание по безопасности в Баабде, на котором будет присутствовать министр обороны Ильяс Бусааб, министр внутренних дел Рая Аль-Хасан и главы военных ведомств и служб безопасности", - отмечается в пресс-релизе, полученном РИА Новости.
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На повестке дня будет стоять обострение на улицах столицы в связи с сильными столкновениями демонстрантов и стражей порядка и необходимые меры, которые надо предпринять для сохранения стабильности в стране.
В воскресенье Аун встретился с назначенным премьер-министром Хасаном Диябом и обсудил процесс формирования нового правительства и последние предложения. По окончанию совещания никаких комментариев и заявлений не было.
В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки, после того как часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Те в свою очередь интенсивно стали забрасывать силовиков камнями и железной арматурой. Аун приказал командующему армией и внутренними войсками предпринять все меры для стабилизации ситуации в Бейруте. По данным ливанского красного креста, в ходе столкновений пострадали около 200 человек, включая полицейских. Субботние столкновения стали самыми ожесточенными с начала антиправительственных демонстраций.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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