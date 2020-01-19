SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

"Сейчас мы думаем, что, вероятно, первый пилотируемый запуск будет во втором квартале (текущего года)", - сказал Маск на пресс-конференции по итогам испытания системы эвакуации экипажа корабля Crew Dragon на случай аварийного старта.
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По словам Маска и главы НАСА Джима Брайденстайна, по предварительным данным, тест прошел успешно: корабль покинул "аварийную ракету" и совершил посадку, как и планировалось. Сама ракета-носитель Falcon 9, как ранее и предупреждали в SpaceX, взорвалась вскоре после того, как ее покинул новейший корабль Crew Dragon.
Маск пояснил, что "оборудование, необходимое для первого пилотируемого полета будет готово к концу февраля - началу марта", но предстоит провести много подготовительной работы, в том числе согласовать график полетов с расписанием Международной космической станции (МКС).
Его слова подтвердил глава НАСА, согласившись с озвученным планом, но подчеркнул, что точные сроки будут также зависеть от характера первой пилотируемой миссии - будет она "краткосрочной или продолжительной". Брайденстайн не сообщил подробностей.
SpaceX создает пилотируемый корабль Crew Dragon по контракту с НАСА наряду с компанией Boeing, которая строит корабль Starliner. С 2011 года после завершения программы "Спейс-Шаттл", США зависят от России в отправке своих астронавтов на МКС. Введение в эксплуатацию новейших американских пилотируемых кораблей ранее многократно откладывалось.
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