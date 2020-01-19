SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. SpaceX может осуществить первый испытательный пилотируемый полет во втором квартале 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании Илон Маск

"Сейчас мы думаем, что, вероятно, первый пилотируемый запуск будет во втором квартале (текущего года)", - сказал Маск на пресс-конференции по итогам испытания системы эвакуации экипажа корабля Crew Dragon на случай аварийного старта.

По словам Маска и главы НАСА Джима Брайденстайна, по предварительным данным, тест прошел успешно: корабль покинул "аварийную ракету" и совершил посадку, как и планировалось. Сама ракета-носитель Falcon 9, как ранее и предупреждали в SpaceX, взорвалась вскоре после того, как ее покинул новейший корабль Crew Dragon.

Маск пояснил, что "оборудование, необходимое для первого пилотируемого полета будет готово к концу февраля - началу марта", но предстоит провести много подготовительной работы, в том числе согласовать график полетов с расписанием Международной космической станции (МКС).

Его слова подтвердил глава НАСА, согласившись с озвученным планом, но подчеркнул, что точные сроки будут также зависеть от характера первой пилотируемой миссии - будет она "краткосрочной или продолжительной". Брайденстайн не сообщил подробностей.