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РИА Наука
2020-01-19T20:43+0300
https://ria.ru/20200119/1563609040.html
SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon
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РИА Новости

SpaceX испытала систему эвакуации экипажа корабля Crew Dragon

20:43 19.01.2020
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CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist DepictionЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. SpaceX может осуществить первый испытательный пилотируемый полет во втором квартале 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании Илон Маск.
"Сейчас мы думаем, что, вероятно, первый пилотируемый запуск будет во втором квартале (текущего года)", - сказал Маск на пресс-конференции по итогам испытания системы эвакуации экипажа корабля Crew Dragon на случай аварийного старта.
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По словам Маска и главы НАСА Джима Брайденстайна, по предварительным данным, тест прошел успешно: корабль покинул "аварийную ракету" и совершил посадку, как и планировалось. Сама ракета-носитель Falcon 9, как ранее и предупреждали в SpaceX, взорвалась вскоре после того, как ее покинул новейший корабль Crew Dragon.
Маск пояснил, что "оборудование, необходимое для первого пилотируемого полета будет готово к концу февраля - началу марта", но предстоит провести много подготовительной работы, в том числе согласовать график полетов с расписанием Международной космической станции (МКС).
Его слова подтвердил глава НАСА, согласившись с озвученным планом, но подчеркнул, что точные сроки будут также зависеть от характера первой пилотируемой миссии - будет она "краткосрочной или продолжительной". Брайденстайн не сообщил подробностей.
SpaceX создает пилотируемый корабль Crew Dragon по контракту с НАСА наряду с компанией Boeing, которая строит корабль Starliner. С 2011 года после завершения программы "Спейс-Шаттл", США зависят от России в отправке своих астронавтов на МКС. Введение в эксплуатацию новейших американских пилотируемых кораблей ранее многократно откладывалось.
Международная космическая станция
22 августа 2019, 03:15РИА Наука
Источник назвал дату запуска к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем
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РИА НаукаДжим БрайденстайнИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
Популярные комментарии
Молодцы! А что там наша Федярация или как он там теперь назван - Орел что ли??
19 января, 21:07
mdmiguel dios
18000019
Ну вот и всё... эпоха Рогозина закончилась (
19 января, 20:46
MLMatteo Lind
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