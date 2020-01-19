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"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены
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РИА Новости

"Ъ" опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

20:40 19.01.2020 (обновлено: 11:10 20.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей (его жены — 160,1), в 2015-м — 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона), в 2016-м — 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона), в 2017-м — 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона), в 2018 году — 19 миллионов (47,7 миллиона).
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Знакомьтесь, Михаил Мишустин: новый премьер, и он не шутитНовым главой правительства России стал Михаил Мишустин, бывший главный налоговик страны. Против него не проголосовал ни один депутат Госдумы.
Как пишет "Ъ", основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.
В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал "Международный компьютерный клуб", который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Структура сотрудничала с Sun, HP, Microsoft, Intel. Таким образом, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.
В частности, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в "Международном компьютерном клубе". Кроме того, квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента.
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После десятилетней карьеры в госструктурах Мишустин покинул госслужбу, в 2008 году возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла очень крупными инвестициями, в том числе в Сбербанке, "Газпроме", "Ингосстрахе". Кроме зарплаты он получал бонусы по сделкам.
Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он отдал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, отражены в доходах Мишустиной.
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"Как выяснил тогда "Ъ", продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку... В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним,— это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги", — уточняется в статье.
Таким образом, Мишустину и его семье принадлежат активы в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных в депозиты.
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"Можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год. Если вложения в депозиты останутся основным видом инвестирования, то и в дальнейшем сопоставимые суммы будут декларироваться семьей Михаила Мишустина", — пишет газета.
В минувшую среду кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю ФНС Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.
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Михаил МишустинКоммерсантъРоссия
Популярные комментарии
Сытый голодного не разумеет.Всё ясно с новым правительством ,печаль-тоска.
19 января, 20:52
Сорванец Ли
551151104115
А из чего такие доходы у госслужащих? Тема не раскрыта... Я тоже хочу быть госслужащим, что для этого я должен сделать и в какую партию вступить?
19 января, 20:45
MLMatteo Lind
42088322123
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