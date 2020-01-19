Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

"Сирийская армия на юго-востоке провинции Идлиб отразила масштабную атаку на свои позиции террористов "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им бандформирований", - пишет агентство.
В ходе боестолкновений у деревни Абу-Дафна террористы применили тяжелое вооружение. Бойцы сирийской армии, вступив в бой, заставили террористов отступить после того, как те понесли большие потери в живой силе и технике. В том числе, сирийская артиллерия ракетным огнем отрезала пути снабжения передовых отрядов атакующих боевиков.
В субботу больше сотни боевиков из района Гадфа при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали военных. Им удалось отразить наступление благодаря массированному применению артиллерии и танков. Десять сирийских военных погибли.
С 16 января позиции сирийской армии в идлибской зоне деэскалации подвергались атакам боевиков 16 раз. За это же время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии