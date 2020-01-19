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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T20:25+0300
https://ria.ru/20200119/1563608785.html
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156161/37/1561613703_0:0:3527:1984_1036x0_80_0_0_0e16818d2f0eeaabe0486a591ee2d1f8.jpg
РИА Новости

Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

20:25 19.01.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и их союзники предприняли попытку масштабного наступления на позиции армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Сирийская армия на юго-востоке провинции Идлиб отразила масштабную атаку на свои позиции террористов "Джебхат ан-Нусра"* и союзных им бандформирований", - пишет агентство.
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В субботу больше сотни боевиков из района Гадфа при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали военных. Им удалось отразить наступление благодаря массированному применению артиллерии и танков. Десять сирийских военных погибли.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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