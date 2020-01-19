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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T20:18+0300
https://ria.ru/20200119/1563608681.html
Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации
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РИА Новости

Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации

20:18 19.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мирные жители не выходили из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации в воскресенье из-за обострения обстановки, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации начали работать в полдень 13 января.
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"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 19 января не осуществлялся", - сказал Боренков.
Он уточнил, что всего с 13 января из идлибской зоны деэскалации вышло 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники.
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