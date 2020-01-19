Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации

Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб

Три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации начали работать в полдень 13 января.

"В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 19 января не осуществлялся", - сказал Боренков.