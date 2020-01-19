Глава Иракского Курдистана встретится с Трампом на форуме в Давосе

"Президент Нечирван Барзани по официальному приглашению примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 21 по 24 этого месяца (января - ред.) ... В рамках своего участия в форуме президент Нечирван Барзани встретится с президентом США Дональдом Трампом, генсеком ООН Антониу Гутеррешом и рядом лидеров, министров и высокопоставленных лиц (других - ред.) государств", - сообщила канцелярия Барзани.