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Глава Иракского Курдистана встретится с Трампом на форуме в Давосе
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РИА Новости

Глава Иракского Курдистана встретится с Трампом на форуме в Давосе

20:08 19.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани во время встречи с Сергеем Лавровым на Петербургском экономическом форуме 2017
Премьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани во время встречи с Сергеем Лавровым на Петербургском экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении канцелярии курдского лидера.
"Президент Нечирван Барзани по официальному приглашению примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 21 по 24 этого месяца (января - ред.) ... В рамках своего участия в форуме президент Нечирван Барзани встретится с президентом США Дональдом Трампом, генсеком ООН Антониу Гутеррешом и рядом лидеров, министров и высокопоставленных лиц (других - ред.) государств", - сообщила канцелярия Барзани.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.
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Иракский КурдистанНечирван БарзаниДональд ТрампСШАДавосВ мире
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