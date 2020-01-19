Глава Иракского Курдистана встретится с Трампом на форуме в Давосе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении канцелярии курдского лидера.
"Президент Нечирван Барзани по официальному приглашению примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 21 по 24 этого месяца (января - ред.) ... В рамках своего участия в форуме президент Нечирван Барзани встретится с президентом США Дональдом Трампом, генсеком ООН Антониу Гутеррешом и рядом лидеров, министров и высокопоставленных лиц (других - ред.) государств", - сообщила канцелярия Барзани.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.
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