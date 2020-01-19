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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
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РИА Новости

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

20:05 19.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
"Девятнадцатого января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержание причастных лиц", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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61003316
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Кривой РогУкраинаПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
И это Израиль проглотит...тех кто это сделал, спонсирует коломойский,это свое оно не пахнет
19 января, 20:11
Александр Бородин
60001531
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