В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста

КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
"Девятнадцатого января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержание причастных лиц", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.