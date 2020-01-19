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В Афинах напали на фотожурналиста
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РИА Новости

В Афинах напали на фотожурналиста

20:05 19.01.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Нападение на фотожурналиста Deutsche Welle Томаса Якоби совершено в Афинах на митинге ультраправых против мигрантов и беженцев: журналисту разбили лицо и отобрали фотокамеру, ультраправые напали, когда увидели, что фоторепортёр снимает митинг.
Нападение осудили Ассоциация корреспондентов иностранной прессы и правительство Греции. "Ассоциация решительно осуждает нападение, совершенное ранее сегодня на нашего коллегу и члена нашего Союза Томаса Якоби во время митинга против иммиграции на площади Синтагма", - говорится в заявлении. Ассоциация отмечает, что это второе подобное нападение на Якоби, совершенное представителями тех же кругов, также с ранениями и кражей его журналистских материалов.
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"Мы возлагаем на власти ответственность и настоятельно призываем их принять незамедлительные меры для установления личности преступников", - заявила ассоциация. Журналистская организация намерена немедленно встретиться с представителями властей, чтобы принять меры для обеспечения безопасности журналистов, корреспондентов и других лиц при выполнении их работы.
"Нельзя допускать существование организованных штурмовых групп на подобных митингах, направленных на запугивание журналистов, которые им не нравятся", - говорится в заявлении.
Правительство Греции осуждает фашистское нападение на журналиста Томаса Якоби, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас. "Свобода прессы и защита ее сотрудников являются обязанностью каждого демократического государства. Позиция правительства против сил насилия и экстремистов, выступающих против свободы выражения мнений, плюрализма и демократии, остается неизменной", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости. По слова Петсаса, компетентные органы уже проводят расследование инцидента, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.
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Якоби ранее снимал документальный фильм про ультраправую партию "Золотая заря" под названием "Золотая заря": личное дело".
Год назад, 21 января 2019 года, на Якоби также было совершено нападение на Синтагме во время митинга против Преспанского соглашения. Тогда же экстремисты напали на фотографов, в том числе был избит стрингер агентства Sputnik Греция Костис Дадамис. Неизвестные потребовали у Костиса отдать им камеру, он отказался. Они стали преследовать его и фотографов, которые пытались вступиться за Дадамиса. Нападению подверглись пятеро фоторепортёров.
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