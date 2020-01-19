Следствие проводит проверку в связи с падением параплана в Подмосковье

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку в связи с падением параплана в Московской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Следственными органами организована доследственная проверка в связи с падением параплана в Богородском городском округе Московской области", - сказала Марковская.
По ее словам, в воскресенье, примерно в 16 часов 10 минут, произошло падение параплана на территории Богородского городского округа между деревнями Кабаново и Пашуково. В результате падения пострадал житель Подмосковья 1980 года рождения, который в настоящее время доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
4 января, 19:09В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист