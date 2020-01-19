Следствие проводит проверку в связи с падением параплана в Подмосковье

По ее словам, в воскресенье, примерно в 16 часов 10 минут, произошло падение параплана на территории Богородского городского округа между деревнями Кабаново и Пашуково. В результате падения пострадал житель Подмосковья 1980 года рождения, который в настоящее время доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.