В Тюмени загорелся склад с макулатурой

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Склад с макулатурой загорелся на площади 7,2 тысячи квадратных метров в Тюмени, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании одноэтажного склада с макулатурой размером 300 на 48 метров на улице Воронинские горки. Зафиксировано открытое горение кровли на площади 7,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, к тушению пожара привлечены 83 человека и 32 единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.