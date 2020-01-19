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В Тюмени загорелся склад с макулатурой
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РИА Новости

В Тюмени загорелся склад с макулатурой

19:54 19.01.2020 (обновлено: 19:56 19.01.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Склад с макулатурой загорелся на площади 7,2 тысячи квадратных метров в Тюмени, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании одноэтажного склада с макулатурой размером 300 на 48 метров на улице Воронинские горки. Зафиксировано открытое горение кровли на площади 7,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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