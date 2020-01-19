Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T19:53+0300
https://ria.ru/20200119/1563608019.html
Боевики применяют в Сирии оружие стран НАТО
https://cdn25.img.ria.ru/images/147861/20/1478612049_40:0:1464:801_1036x0_80_0_0_82090df05b2dd51f720f82b180264500.jpg
РИА Новости

Боевики применяют в Сирии оружие стран НАТО

19:53 19.01.2020
4022
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter pageБоевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Боевики начали активно применять штатные боеприпасы и оружие стран НАТО в Сирии, такого обострения обстановки не было с мая 2019 года, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Глава ЦПВС сообщил, что с 16 января позиции САР в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это же время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
18 января, 20:07Война в Сирии
В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе
"Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года... Причем, если ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства, типа "балономет", то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО", - отметил Боренков.
74818329
Обсудить 6
Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОСирияВ мире
Популярные комментарии
с НАТО там и идет война, а террористы карманные
19 января, 20:46
Валерий Носуля
1200000
Рекомендуем
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
В Минобороны назвали цель провокаций сирийских джихадистов в Идлибе
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
Участники церемонии фотографирования глав делегаций-участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии
Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
Работа российских военных роботов в Сирии
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии позитивно оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
11:32В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
11:27На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
11:27ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю
11:20КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
Лента новостейМолния