Боевики применяют в Сирии оружие стран НАТО

Глава ЦПВС сообщил, что с 16 января позиции САР в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это же время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.