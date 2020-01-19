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На следующей неделе в Москву вернется зима
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РИА Новости

На следующей неделе в Москву вернется зима

19:46 19.01.2020 (обновлено: 22:59 19.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, днем кое-где не обойдется без небольших осадков, а среднесуточная температура на десять градусов превысит климатическую норму января", — сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что ночью в Москве ожидается около нуля градусов, днем — от плюс одного до плюс трех градусов. Ветер западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.
По его словам, во вторник в столице может быть установлен новый рекорд тепла. По прогнозам, температура в городе после полудня повысится до плюс пяти градусов.
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"Возможно, что падет прежний рекорд 122-летней давности, когда в 1898 году метеорологи зафиксировали плюс 3,8 градуса", — пояснил синоптик.
Также Тишковец добавил, что со среды в Москве начнется похолодание, заряды снега и метели, особенно в пятницу, из-за чего морозы к концу рабочей недели окрепнут.
"В ночные часы до минус пяти-десяти градусов, днем — не выше нуля — минус пяти. Вновь появится снежный покров высотой около двух-четырех сантиметров", — рассказал Тишковец.
Он отметил, что возвращение зимы будет недолгим, так как к следующим выходным в столице ожидаются околонулевые температуры, оттепель и слякоть.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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