На следующей неделе в Москву вернется зима

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погодыЕвгений Тишковец. Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"

"В понедельник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, днем кое-где не обойдется без небольших осадков, а среднесуточная температура на десять градусов превысит климатическую норму января", — сообщил Тишковец.

Синоптик уточнил, что ночью в Москве ожидается около нуля градусов, днем — от плюс одного до плюс трех градусов. Ветер западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.

По его словам, во вторник в столице может быть установлен новый рекорд тепла. По прогнозам, температура в городе после полудня повысится до плюс пяти градусов.

"Возможно, что падет прежний рекорд 122-летней давности, когда в 1898 году метеорологи зафиксировали плюс 3,8 градуса", — пояснил синоптик.

Также Тишковец добавил, что со среды в Москве начнется похолодание, заряды снега и метели, особенно в пятницу, из-за чего морозы к концу рабочей недели окрепнут.

"В ночные часы до минус пяти-десяти градусов, днем — не выше нуля — минус пяти. Вновь появится снежный покров высотой около двух-четырех сантиметров", — рассказал Тишковец.