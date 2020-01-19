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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-19T20:56+0300
https://ria.ru/20200119/1563607741.html
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

19:42 19.01.2020 (обновлено: 20:56 19.01.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Нападение произошло накануне, 18 января. Больше сотни боевиков из района Гадфа при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали военных. Правительственным войскам удалось отразить наступление благодаря массированному применению артиллерии и танков.
Кроме того, последовали атаки боевиков численностью от 50 до 70 человек из районов Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин. Армия отбила наступление, уничтожив до 15 террористов, после чего бандформирования отошли на исходные рубежи.
Боренков отметил, что с 16 января позиции сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
"Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года. <...> Причем если ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства типа "баллономет", то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО", — сказал он.
Солдаты сирийской армии
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Популярные комментарии
Вообще-то это не террористы а противники режима Асада, Альянс из 72(!) оппозиционных групп. Воюет против Асада и против террористов.
19 января, 20:11
MLMatteo Lind
8010126
А как же вертолёты вкс и эти ихтамнетов вагнера
19 января, 19:48
GAGasan Abdurahban ibn hatab
1310020
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