Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки

© Фото : SANA Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Нападение произошло накануне, 18 января. Больше сотни боевиков из района Гадфа при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали военных. Правительственным войскам удалось отразить наступление благодаря массированному применению артиллерии и танков.

Кроме того, последовали атаки боевиков численностью от 50 до 70 человек из районов Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин. Армия отбила наступление, уничтожив до 15 террористов, после чего бандформирования отошли на исходные рубежи.

Боренков отметил, что с 16 января позиции сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.