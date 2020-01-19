МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Нападение произошло накануне, 18 января. Больше сотни боевиков из района Гадфа при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали военных. Правительственным войскам удалось отразить наступление благодаря массированному применению артиллерии и танков.
Кроме того, последовали атаки боевиков численностью от 50 до 70 человек из районов Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин. Армия отбила наступление, уничтожив до 15 террористов, после чего бандформирования отошли на исходные рубежи.
Боренков отметил, что с 16 января позиции сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз. За это время террористы 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
"Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года. <...> Причем если ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства типа "баллономет", то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО", — сказал он.