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Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии

19:42 19.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что ливийцы должны сами решать свою судьбу без вмешательства внешних сил, заявила, что именно такими словами Москва призывала дать возможность решить проблемы Ирака, Косово, "арабской весны", Сирии и других кризисов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
Государственный секретарь США Майк Помпео
16 января, 23:29
Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
"Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Вчера, 17:40
Генсек ООН: надо предпринять все, чтобы конфликт в Ливии прекратился
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Майк ПомпеоХалифа ХафтарМария ЗахароваМИД РФРоссияСШАВ мире
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