Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что ливийцы должны сами решать свою судьбу без вмешательства внешних сил, заявила, что именно такими словами Москва призывала дать возможность решить проблемы Ирака, Косово, "арабской весны", Сирии и других кризисов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
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"Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.