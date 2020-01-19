В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Студент открыл стрельбу из игрушечного автомата из окна общежития в городе Таганроге Ростовской области, напугав прохожих и соседей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, в органы поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из окна дома из оружия. "Было установлено, что парень использовал игрушечный автомат. Сотрудники провели с ним беседу, чтобы он не пугал соседей и прохожих", - сказал собеседник.
В ГУМВД России по Ростовской области агентству подтвердили, что к ним поступало сообщение "о нарушении общественного порядка и возможном использовании предмета, схожего с оружием". "На место выехали полицейские, проводится проверка", - сказали в областном главке МВД.
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