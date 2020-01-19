В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих

По его словам, в органы поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из окна дома из оружия. "Было установлено, что парень использовал игрушечный автомат. Сотрудники провели с ним беседу, чтобы он не пугал соседей и прохожих", - сказал собеседник.