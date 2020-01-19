Канада высказала Ирану пожелания по черным ящикам сбитого Boeing

"Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы "черный ящик" был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию", - сказал Шампань журналистам в Виннипеге.

Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо заявили, что ожидают от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.