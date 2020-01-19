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Канада высказала Ирану пожелания по черным ящикам сбитого Boeing
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РИА Новости

Канада высказала Ирану пожелания по черным ящикам сбитого Boeing

19:33 19.01.2020 (обновлено: 19:34 19.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Канада предложила Ирану послать "черные ящики" сбитого украинского лайнера на Украину или во Францию, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Шампань встречался со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в пятницу. В катастрофе лайнера погибли 176 человек, в том числе 57 граждан Канады и граждане Ирана, учившиеся и проживавшие в Канаде.
"Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы "черный ящик" был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию", - сказал Шампань журналистам в Виннипеге.
По словам министра, перед Ираном стоит выбор.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:37
Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков Boeing за границу
"Они могут пойти путем транспарентности и принятия полной ответственности. Когда вы говорите миру, что берете полную ответственность, это имеет последствия", - заявил Шампань.
Ранее канадские участники расследования заявили, что черные ящики по-прежнему находятся в Иране, и твердых планов по их расшифровке пока нет.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо заявили, что ожидают от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
17 января, 12:22
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД КанадыКанадаИранУкраинаВ мире
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