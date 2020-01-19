Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок, сообщили СМИ

Ракета, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO, подчиняется минобороны страны), была запущена в дневное время суток с подводной платформы, расположенной у побережья штата Андхра-Прадеш.
19 декабря 2019, 12:18Сказано в эфиреЭксперт об испытаниях ракеты BrahMos: наши успехи нервируют СШАОпубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, BrahMos олицетворяет успешное сотрудничество России и Индии в "чувствительной" для США области.
Сообщается, что К-4 - одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета - ВО-5 - имеет дальность полета свыше 700 километров, напоминает агентство.