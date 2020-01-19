Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-19T19:26+0300
https://ria.ru/20200119/1563607351.html
Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/151520/50/1515205096_0:0:2567:1444_1036x0_80_0_0_235975bde3da391f458203b2984fc182.jpg
РИА Новости

Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок, сообщили СМИ

19:25 19.01.2020 (обновлено: 19:26 19.01.2020)
842
© AP PhotoИспытания баллистической ракеты в Индии
Испытания баллистической ракеты в Индии
© AP Photo
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Индия в воскресенье провела успешное испытание баллистической ракеты К-4 для подводных лодок, способной преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров и нести ядерный заряд, сообщает агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.
Ракета, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO, подчиняется минобороны страны), была запущена в дневное время суток с подводной платформы, расположенной у побережья штата Андхра-Прадеш.
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ
19 декабря 2019, 12:18Сказано в эфире
Эксперт об испытаниях ракеты BrahMos: наши успехи нервируют СШАОпубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, BrahMos олицетворяет успешное сотрудничество России и Индии в "чувствительной" для США области.
Сообщается, что К-4 - одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета - ВО-5 - имеет дальность полета свыше 700 километров, напоминает агентство.
544000
Обсудить 0
Андхра-ПрадешИндияВ мире
Рекомендуем
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
Приводнение американского космического корабля Dragon-2 в Атлантическом океане
Crew Dragon приводнился в Атлантике
Боевики террористической организации Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Идлиб, Сирия
Боевики применяют в Сирии оружие стран НАТО
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
Зал заседаний нижней палаты парламента Египта
В Египте назвали дату парламентских выборов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
Украина
В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин впервые встретился с премьером Британии
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
Источник сообщил об испытаниях беспилотника "Альтиус" со спутником
Кибербезопасность
СМИ: Mitsubishi Electric подверглась кибератаке
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Ливийцы сами должны решать свою судьбу, заявил Помпео
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Глава МИД Чехии прокомментировал итоги встречи по Ливии
11:54Китай готов работать над реализацией итогов конференции по Ливии
11:52Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ
11:51Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
11:51Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
11:48СМИ: делегация Ирака посетит Россию, Китай и Украину для покупки ПВО
11:48Умер историк церкви Георгий Ореханов
11:48В Татарстане из школы эвакуировали почти 800 человек из-за возгорания
11:46В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин
11:43В Пермской сетевой компании раскрыли подробности ЧП в гостинице
11:40В Чехии оценили итоги конференции по Ливии в Берлине
11:38Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
11:36Реконструкцию станции Биробиджан II планируют завершить в 2021 году
11:36Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию, сообщил источник
11:35МИД Китая заявил о поддержке инициатив, способствующих сохранению СВПД
11:34В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
11:32В Калуге из центра реабилитации животных украли десять обезьян
11:27На судью в Кирове начали производство по делу о пьяном вождении
11:27ДНР обвинила силовиков в 31 нарушении перемирия за неделю
11:20КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
Лента новостейМолния