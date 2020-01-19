Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок, сообщили СМИ

Эксперт об испытаниях ракеты BrahMos: наши успехи нервируют США Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, BrahMos олицетворяет успешное сотрудничество России и Индии в "чувствительной" для США области.