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Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу
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РИА Новости

Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

19:26 19.01.2020 (обновлено: 20:40 19.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила Государственная погранслужба Украины.

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", — отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, в отношении одного из россиян сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.
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"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также проинформировали о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", — говорится в сообщении.
Еще трое россиян не смогли объяснить цели пребывания в стране.
Погранслужба не уточнила фамилии артистов, которым отказали во въезде на Украину.
При этом на сайте городской афиши afisha.zp.ua указано, что в воскресенье во Дворце культуры "Днепроспецсталь" должен пройти спектакль "Идея фикс" с участием актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации о том, что спектакль отменен, пока нет.
В свою очередь, Башаров заявил РИА Новости, что спектакль отменили несколько дней назад.
"Мы никуда не ездили, я дома", — сказал агентству актер.
Вместе с тем издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность и цель своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.
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ЗапорожьеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну не хотят бандерлоги видеть Российских актеров, ну тогда чего лезть в эту страну обезьянию? Пусть огородятся стеной и варятся в своем котле. А то они вспоминают о России только когда деньги у них заканчиваются. Тогда сразу бегут в кабмин, снимите санкции с 26 заводов из России. Нечего с ними иметь никаких дел. Умерла так умерла.
19 января, 19:48
JCJonnJr Carter
20320207
Вы уже достали в каждой статье, в течении 6 лет напоминать когда и как Крым стал российским. Вы что, нас за лосей считаете? Думаете мы не помним? Зачем издеваться то?
19 января, 19:40
Никита Ермаков
942400337
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