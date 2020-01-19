Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Четырех актеров из Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила Государственная погранслужба Украины

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", — отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, в отношении одного из россиян сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.

"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также проинформировали о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", — говорится в сообщении.

Еще трое россиян не смогли объяснить цели пребывания в стране.

Погранслужба не уточнила фамилии артистов, которым отказали во въезде на Украину.

При этом на сайте городской афиши afisha.zp.ua указано, что в воскресенье во Дворце культуры "Днепроспецсталь" должен пройти спектакль "Идея фикс" с участием актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации о том, что спектакль отменен, пока нет.

В свою очередь, Башаров заявил РИА Новости, что спектакль отменили несколько дней назад.

"Мы никуда не ездили, я дома", — сказал агентству актер.