Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", — отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, в отношении одного из россиян сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Актер посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией.
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"Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также проинформировали о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", — говорится в сообщении.
Еще трое россиян не смогли объяснить цели пребывания в стране.
Погранслужба не уточнила фамилии артистов, которым отказали во въезде на Украину.
При этом на сайте городской афиши afisha.zp.ua указано, что в воскресенье во Дворце культуры "Днепроспецсталь" должен пройти спектакль "Идея фикс" с участием актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации о том, что спектакль отменен, пока нет.
В свою очередь, Башаров заявил РИА Новости, что спектакль отменили несколько дней назад.
"Мы никуда не ездили, я дома", — сказал агентству актер.
Вместе с тем издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность и цель своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.
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