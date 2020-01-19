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В Египте назвали дату парламентских выборов
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РИА Новости

В Египте назвали дату парламентских выборов

19:11 19.01.2020
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© AP Photo / Ahmed GomaaЗал заседаний нижней палаты парламента Египта
Зал заседаний нижней палаты парламента Египта
© AP Photo / Ahmed Gomaa
КАИР, 19 янв – РИА Новости. Парламентские выборы в Египте состоятся в ноябре текущего года, заявил глава комитета по законодательным и конституционным вопросам парламента страны Баха Абу Шакка.
Как сообщает портал Youm7, Абу Шакка заявил на встрече с делегацией из Малави, что срок работы нынешнего созыва парламента по конституции завершается 9 января 2021 года.
Заседание парламента Египта
14 января, 14:55
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"Датой проведения парламентских выборов является ноябрь 2020 года", - цитирует чиновника издание. Также Абу Шакка отметил, что президентские выборы в стране состоятся в марте 2024 года.
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