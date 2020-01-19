В Госдуме призвали главу Чувашии извиниться за слова о журналистах

Ранее ряд СМИ сообщили, что Игнатьев призвал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. С таким призывом он выступил на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах. В пресс-службе главы Чувашии пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".

"Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом", - цитирует Ревенко пресс-служба партии.

Депутат ГД также отметил, что из контекста понятно, что Игнатьев имел в виду необходимость продвижения качественной и проверенной информации, чтобы в информационном пространстве и сознании людей осталось меньше места для манипуляций и сбросов фейковых новостей. Но такие формулировки недопустимы для представителя власти, считает Ревенко.