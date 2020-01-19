В Госдуме призвали главу Чувашии извиниться за слова о журналистах

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев должен извиниться за свою фразу про "мочить" некоторых журналистов и блогеров, считает замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Игнатьев призвал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. С таким призывом он выступил на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах. В пресс-службе главы Чувашии пояснили, что слово "мочить" в данном случае "несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".
"Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом", - цитирует Ревенко пресс-служба партии.
Депутат ГД также отметил, что из контекста понятно, что Игнатьев имел в виду необходимость продвижения качественной и проверенной информации, чтобы в информационном пространстве и сознании людей осталось меньше места для манипуляций и сбросов фейковых новостей. Но такие формулировки недопустимы для представителя власти, считает Ревенко.
"Общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций", - подчеркнул депутат.