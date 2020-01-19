Пресс-конференция после переговоров по Ливии. Прямая трансляция

Канцлер Германии Ангела Меркель, глава немецкого МИД Хайко Маас и генсек ООН Антониу Гутерреш проводят пресс-конференцию по итогам прошедших в Берлине мирных переговоров по Ливии.
В саммите, посвященном урегулированию конфликта в Ливии, приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Египта и Турции, генсек ООН, председатель Евросовета, глава Госдепа США и представители других стран.
Берлинская встреча проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.
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