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Пресс-конференция после переговоров по Ливии. Прямая трансляция
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РИА Новости
Пресс-конференция после переговоров по Ливии. Прямая трансляция
Канцлер Германии Ангела Меркель, глава немецкого МИД Хайко Маас и генсек ООН Антониу Гутерреш проводят пресс-конференцию по итогам прошедших в Берлине мирных переговоров по Ливии.
2020-01-19T21:30+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74751806&type=mp4
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Пресс-конференция после переговоров по Ливии. Прямая трансляция

21:30 19.01.2020 (обновлено: 21:55 19.01.2020)
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Канцлер Германии Ангела Меркель, глава немецкого МИД Хайко Маас и генсек ООН Антониу Гутерреш проводят пресс-конференцию по итогам прошедших в Берлине мирных переговоров по Ливии.
В саммите, посвященном урегулированию конфликта в Ливии, приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Египта и Турции, генсек ООН, председатель Евросовета, глава Госдепа США и представители других стран.
Берлинская встреча проходит после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.
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Конференция по Ливии в БерлинеВладимир ПутинГерманияЛивияРоссияВидео
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