Пресс-конференция после переговоров по Ливии. Прямая трансляция

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Канцлер Германии Ангела Меркель, глава немецкого МИД Хайко Маас и генсек ООН Антониу Гутерреш проводят пресс-конференцию по итогам прошедших в Берлине мирных переговоров по Ливии.

В саммите, посвященном урегулированию конфликта в Ливии, приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Египта и Турции, генсек ООН, председатель Евросовета, глава Госдепа США и представители других стран.