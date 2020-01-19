В Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие 210 тысяч человек

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Порядка 210 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
"В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие 210 тысяч человек. Происшествий при купании не допущено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего было задействовано 199 купелей. Безопасность людей обеспечивали почти 2,2 тысячи человек и 693 единицы техники, в том числе 20 плавсредств и шесть судов на воздушной подушке.