В Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие 210 тысяч человек

"В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие 210 тысяч человек. Происшествий при купании не допущено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего было задействовано 199 купелей. Безопасность людей обеспечивали почти 2,2 тысячи человек и 693 единицы техники, в том числе 20 плавсредств и шесть судов на воздушной подушке.