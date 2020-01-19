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В Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие 210 тысяч человек
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РИА Новости

В Подмосковье в крещенских купаниях приняли участие 210 тысяч человек

18:49 19.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
Мужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Порядка 210 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
"В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие 210 тысяч человек. Происшествий при купании не допущено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего было задействовано 199 купелей. Безопасность людей обеспечивали почти 2,2 тысячи человек и 693 единицы техники, в том числе 20 плавсредств и шесть судов на воздушной подушке.
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Московская областьОбщество
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