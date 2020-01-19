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Глава расследования по сбитому лайнеру может посетить Украину
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РИА Новости

Глава расследования по сбитому лайнеру может посетить Украину

18:44 19.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Иранский глава расследования по сбитому иранскими военными украинскому авиалайнеру может посетить на предстоящей неделе Украину, сообщило Управление по безопасности на транспорте Канады (TSB).
"Главный следователь может поехать на Украину на этой неделе, чтобы встретиться с главой национального расследования и обсудить ход расследования, а также посетить лабораторию по расшифровке бортовых самописцев", - говорится в заявлении управления.
В западных странах неделю традиционно отсчитывают с воскресенья.
Двое канадских следователей покинули Тегеран в воскресенье.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныКанадаИранУкраинаВ мире
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