Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"В поселке Ровное 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в ведомстве.
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Прибывшие медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, пострадавшего госпитализировали. В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.