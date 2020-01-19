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Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
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РИА Новости

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

18:26 19.01.2020 (обновлено: 21:16 19.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В поселке Ровное 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в ведомстве.

Автомобиль скорой помощи
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Прибывшие медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, пострадавшего госпитализировали. В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
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МЧС РФРоссияКалининградПроисшествия
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