Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

"В поселке Ровное 23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в ведомстве.

Прибывшие медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, пострадавшего госпитализировали. В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.