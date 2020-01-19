Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском

Меркель и генсек ООН встречали гостей международной конференции по Ливии в Берлине у входа в здание ведомства немецкого канцлера. Российский лидер, покинув свой автомобиль, поздоровался с коллегой из Германии, после чего его поприветствовал Гутерреш.