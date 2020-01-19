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Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском
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РИА Новости

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском

18:14 19.01.2020
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин, прибыв в офис канцлера Германии Ангелы Меркель, пообщался на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.
Меркель и генсек ООН встречали гостей международной конференции по Ливии в Берлине у входа в здание ведомства немецкого канцлера. Российский лидер, покинув свой автомобиль, поздоровался с коллегой из Германии, после чего его поприветствовал Гутерреш.
"Он с тобой говорит по-русски?" — спросила немецкий канцлер у Путина, услышав его беседу с генсеком ООН.
"Чуть-чуть", — ответил российский президент.
Сегодня в Берлине проходит конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах, помимо Путина, Меркель и Гутерреша, принимают участие лидеры Франции, Великобритании, Египта, Турции и глава Еврокомиссии.
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Антониу ГутеррешАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияЛивияООНРоссияБерлин (город)В мире
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