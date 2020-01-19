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Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний
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РИА Новости

Новейший турбореактивный беспилотник США разбился во время испытаний

18:12 19.01.2020 (обновлено: 18:35 19.01.2020)
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© Страница DyneticsInc на YoutubeСкриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
Скриншот видео первого полета беспилотника X-61A Gremlin
© Страница DyneticsInc на Youtube
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin успешно запустили с военно-транспортного самолета, однако потеряли после полутора часов полета, сообщил разработчик машины — компания Dynetics.
Беспилотник разработали по заказу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Летательные аппараты такого типа должны запускаться с самолетов и возвращаться на них же после выполнения задачи.
Dynetics распространила видео первого запуска. Он прошел успешно, полет продолжался 1 час 41 минуту. Аппарат удалось успешно запустить с военно-транспортного самолета С-130. Кроме того, успешно развернулись крылья, запустился двигатель, и аппарат вышел на стабильную траекторию полета. Также испытывались системы коммуникации и воздушного контроля.
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В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю. Повторную стыковку с самолетом-носителем на этом этапе не отрабатывали.
"К сожалению, аппарат был потерян во время процесса приземления из-за нераскрытия основного парашюта", - говорится в релизе Dynetics.
Однако у компании остаются еще четыре испытательных образца, так что на дальнейшие испытания это повлиять не должно.
Несмотря на потерю аппарата, Dynetics назвала полет "исторической вехой".
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