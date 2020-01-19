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Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна
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РИА Новости

Экс-глава СНБ Армении высказался о расследовании смерти Кутояна

17:58 19.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что ожидает всестороннего расследования причин смерти своего коллеги и предшественника Георгия Кутояна.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян сообщила, что тело Кутояна было обнаружено 17 января в квартире в Ереване. Начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян заявил журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", рассматривается и версия убийства.
"Я хочу выразить соболезнования родным, близким и друзьям Кутояна и ожидаю от правоохранительных органов всестороннего расследования по этому делу, чтобы у общества не осталось никаких вопросов", - сказал журналистам Ванецян, пришедший в воскресенье на панихиду.
Кутояна он назвал "одним из самых честных и порядочных людей", которых он знал.
Сотрудники полиции в Ереване
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Ранее генпрокурор Армении Артур Давтян пообещал, что возглавляемое им ведомство, используя весь свой инструментарий, установит все причины и обстоятельства трагедии, обеспечит проверку всех версий в ходе всестороннего, полного и объективного расследования. По его словам, весь процесс расследования будет максимально прозрачным.
Кутоян был назначен директором СНБ в 2016 году в возрасте 35 лет. Возглавлял ведомство до мая 2018 года.
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