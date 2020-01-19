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Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
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РИА Новости

Врач рассказала, чем опасна минеральная вода

17:56 19.01.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовМинеральная вода
Минеральная вода
© РИА Новости / Константин Чалабов
Минеральная вода. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минеральная вода может помочь в лечении некоторых заболеваний, но иногда она может навредить и даже стать причиной новых недугов. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые. Все они отличаются по уровню концентрации солей, рассказала специалист. Кроме того, можно выделить кислые и щелочные воды. В них различаются водородные показатели — pH.
"Воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около десяти граммов на литр. В лечебно-столовых — от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды", — рассказала Соломатина.
По ее словам, столовую воду можно пить в неограниченных количествах — до двух литров в сутки.
"С ней можно заваривать чай, кофе и даже готовить пищу", — пояснила диетолог.
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Лечебную минералку следует пить исключительно по медицинским показаниям. Как правило, ее прописывают при болезнях кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре, рассказала врач. Она добавила, что щелочные воды, в которых показатель pH превышает семь моль на литр, применяются при повышенной кислотности. Их назначают при гастрите, язве и некоторых других болезнях.
Соломатина предостерегла от употребления лечебной минералки без показаний врача.
"Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", — предупредила врач.
При чрезмерном употреблении такой воды можно получить осложнение в виде превышения содержания кальция в крови — гиперкальциемию. Она усиливает свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов. Это может стать причиной инфарктов и инсультов, объяснила врач.
"Кальций также может откладываться на створках сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии", — добавила диетолог.
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ЗдоровьеЕлена СоломатинаОбщество
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