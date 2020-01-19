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Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ
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РИА Новости

Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ

17:54 19.01.2020 (обновлено: 17:55 19.01.2020)
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© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗимний забег, который состоялся на ВДНХ в рамках ассамблеи "Здоровая Москва"
Зимний забег, который состоялся на ВДНХ в рамках ассамблеи Здоровая Москва
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 400 человек в возрасте от 14 до 79 лет приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге, который состоялся на ВДНХ в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". Спортивное мероприятие было организовано, чтобы привлечь внимание жителей и гостей столицы к здоровому образу жизни и показать, что заниматься бегом зимой не только можно, но и полезно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для участников подготовили несколько трасс: для начинающих спортсменов - трассу длиной один километр, для любителей - два километра, а профессионалы могли посоревноваться на самой длинной дистанции - три километра, которая стала самой популярной.
Каждый участник получил памятную медаль. Победителями стали 18 человек - девять женщин и девять мужчин, которые показали наилучшие результаты на каждой из дистанций, им вручили термокружки, фитнес-браслеты и беспроводные колонки.
Уточняется, что принять участие в забеге мог любой желающий бесплатно. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте "Здоровая Москва" и получить стартовый номер. Возраст участника не должен был быть меньше 14 лет, сколько и было самому молодому спортсмену. Самым взрослым участником забега стал Евгений Жуков, который в свои 79 лет активно занимается спортом.
Врач
10 августа 2019, 15:12
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