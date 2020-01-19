Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 400 человек в возрасте от 14 до 79 лет приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ, Более 400 человек в возрасте от 14 до 79 лет приняли участие в зимнем забеге на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы

"Более 400 человек приняли участие в зимнем забеге, который состоялся на ВДНХ в рамках ассамблеи "Здоровая Москва". Спортивное мероприятие было организовано, чтобы привлечь внимание жителей и гостей столицы к здоровому образу жизни и показать, что заниматься бегом зимой не только можно, но и полезно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для участников подготовили несколько трасс: для начинающих спортсменов - трассу длиной один километр, для любителей - два километра, а профессионалы могли посоревноваться на самой длинной дистанции - три километра, которая стала самой популярной.

Каждый участник получил памятную медаль. Победителями стали 18 человек - девять женщин и девять мужчин, которые показали наилучшие результаты на каждой из дистанций, им вручили термокружки, фитнес-браслеты и беспроводные колонки.