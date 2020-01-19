В Саратовской области в ДТП погибли два человека

САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль в воскресенье в городе Энгельс Саратовской области врезался в столб, в результате два человека погибли, ещё один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 18.00 (17.00 мск) на улице Студенческой на въезде в Энгельс со стороны села Шумейка.
"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила она.