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В Саратовской области в ДТП погибли два человека
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РИА Новости

В Саратовской области в ДТП погибли два человека

17:54 19.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль в воскресенье в городе Энгельс Саратовской области врезался в столб, в результате два человека погибли, ещё один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 18.00 (17.00 мск) на улице Студенческой на въезде в Энгельс со стороны села Шумейка.
"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила она.
Сотрудник ДПС
15:53
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