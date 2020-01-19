В Саратовской области в ДТП погибли два человека

ДТП произошло около 18.00 (17.00 мск) на улице Студенческой на въезде в Энгельс со стороны села Шумейка.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП двое мужчин от полученных травм скончались на месте, один госпитализирован", - сказала собеседница агентства.