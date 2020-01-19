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В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга
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РИА Новости

В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга

17:51 19.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали 11 человек, которые начали бросать петарды в участников митинга, проходившего в центре Киева, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции одиннадцать граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что правовая оценка действий задержанных будет дана после выяснения всех обстоятельств.
В то же время, по данным издания "Левый берег", на Михайловской площади состоялась акция против ультраправого насилия, "которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году". "Одновременно с ними на площадь пришли правые, которые решили почтить память жертв левого террора. Сначала они попробовали бросаться яйцами в левых, но этому воспрепятствовала полиция. Но в конце акции, когда левые начали расходиться, в них полетели петарды", - говорится в сообщении.
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