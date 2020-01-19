В Киеве задержали 11 человек, кидавших петарды в участников митинга

"Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции одиннадцать граждан", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным издания "Левый берег", на Михайловской площади состоялась акция против ультраправого насилия, "которую левые организовывают ежегодно в день трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году". "Одновременно с ними на площадь пришли правые, которые решили почтить память жертв левого террора. Сначала они попробовали бросаться яйцами в левых, но этому воспрепятствовала полиция. Но в конце акции, когда левые начали расходиться, в них полетели петарды", - говорится в сообщении.