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В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"
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РИА Новости

В Великобритании отреагировали на претензии Украины из-за "тризуба"

17:37 19.01.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiУкраина
Украина
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украина. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.
Украинская дипмиссия ранее заявила в Twitter, что "помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно", а любые объяснения по этому поводу считает "неприемлемыми". Посольство потребовало "убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения".
"Документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию… Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории", - сказал собеседник агентства, передав заявление старшего национального координатора NCTPN, замглавы Столичной полиции Лондона Дина Хейдона.
"Мы выпускаем различные пособия, помогающие сотрудникам полиции и нашим коллегам по борьбе с терроризмом принимать информированные решения. В документе, о котором идет речь, ясно дается понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и нашим ближайшим партнерам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе. В документе четко указано, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением. Иные предположения не приносят пользы и вводят в заблуждение", - говорится в заявлении Хейдона.
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Популярные комментарии
Трезубец это знак бандеровцев, которые были в СС при Гитлере и поэтому террористы.
19 января, 17:40
Ю.Юрий .
3010000
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